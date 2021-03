Aker Carbon Capture + Siemens Energy

Aker Carbon Capture og Siemens Energy har signert en intensjonsavtale rettet mot å utvikle tilbud for karbonfangst-løsninger som kan brukes på gasturbiner og gasskraftverk.

Sammen vil selskapene også utforske muligheten til hurtig utvikling av store prosjekter globalt. I utgangspunktet vil det fokuseres på det europeiske markedet.

– Hastigheten på energiovergangen skal akselereres ytterligere, og industrielle partnerskap er nødvendig for å drive transformasjonen. Jeg personlig tror at et samarbeid mellom Aker Carbon Capture og Siemens Energy kan skape betydelig fart i markedet, sier Valborg Lundegaard, adm. direktør i Aker Carbon Capture, i en melding