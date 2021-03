Air Liquide investerer 80 milliarder i hydrogen

Air Liquide vil ha et bredt spekter av lavutslippsløsninger for sine kunder for å hjelpe dem med å redusere CO2-fotavtrykket. Dette inkluderer gasser med lite CO2, ledsager kunder i industriell prosessomdannelse samt en overtagelsesstrategi med mål om å kutte utslippene hos dem.

I tillegg sier Air Liquide at de vil investere cirka 8 milliarder euro – rundt 81 milliarder kroner – for å akselerere utviklingen innen hydrogen. Med et mål om å få minst en tredobling av hydrogenomsetningen – til 6 milliarder euro – innen 2035. Det kommer frem i en pressemelding tirsdag.

Innen 2030 tar Air Liquide sikte på å bringe den totale elektrolysekapasiteten til 3 GW.