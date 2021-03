Venter dyrere batterier for elbilprodusenter

Ettersom etterspørsel etter elbilbatterier stadig vokser, vil dette føre til at prisene på hovedmaterialene i batteriene vil øke. Hvert fall hvis man tror på analytikerne i Goldman Sachs.

Råvareprisene dobler seg

I et notat fra meglerhuset kommer det frem at meglerhuset tror den økende etterspørselen vil heve prisene på batterier med omtrent 18 prosent.

Dette vil i første rekke gå utover fortjenesten til elbilprodusentene, siden batteriene utgjør mellom 20-40 prosent av de totale kostnadene på bilene, skriver CNBC.

Mens rapporten fra Goldman Sachs ikke kommer med noen spesifikke prismål for råvarene, anslår meglerhusets modell at man vil komme tilbake til til nivå hvor prisene vil mer enn doble seg for litium til elbilbatterier. Man antar at også prisene for kobolt også vil doble seg, mens prisen for nikkel vil øke med 60 prosent.

– Prisene på de tre viktigste naturressursene har steget siden begynnelsen av 2021, skriver Goldman i notatet og legger til at de tror noen land vil vurdere å øke de nasjonale lagrene for disse ressursene.

Bytter ut forbrenningsmotoren

Men alt er ikke bare svart. En begrenset tilgjengelighet av nikkel til bilbatterier, kan gjøre at skiftet til en ny type batteri med litiumjernfosfat akselererer, tror Goldman. Tesla og deres kinesiske rival Xpeng er blant bilprodusentene som allerede bruker denne typen batterier. De har verken nikkel eller kobolt, men lagrer relativt mindre energi.

Hvis nikkelprisene når all time-high på 50.000 dollar pr. tonn, vil dette øke elbilkostnadene med mellom 1.250 og 1.500 dollar pr. kjøretøy. Noe som kan dempe etterspørselen etter elbiler.

Ifølge CNBC tror uansett Goldman at forbrukerne vil bytte ut de fossilt drevne bilene når batterikostnaden har falt tilstrekkelig. Et skifte meglerhuset tror vil skje i løpet av det neste tiåret, og innen 2030 spår Goldman at batterikostnadene vil synke under forbrenningsmotorer.