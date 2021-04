Vil satse på hydrogen og karbonfangst i Storbritannia

Aker Solutions og britiske Doosan Babcock går nå sammen om å levere bærekraftige energiprosjekter i Storbritannia, opplyses det i en børsmelding.

Partnerne vil særlig fokusere på å forfølge og vinne kontrakter om nye produksjonsanlegg for hydrogen, samt anlegg for karbonfangst, utnyttelse og lagring. I tillegg vil også andre prosjekter innenfor grønn energi utforskes.

De to selskapene har foreløpig signert en avtale og etablert et team med nøkkelpersoner fra begge organisasjonene. De skal også ha identifisert noen viktige potensielle kunder de ønsker å posisjonerer seg for.

– Et felles tilbud fra Aker Solutions og Doosan Babcock gir kundene et tilbud om å levere komplette, bærekraftige energianlegg bevist av en merittliste fra begge selskapene, sier Aker Solutions-sjef Kjetel Digre i en kommentar.

–Det er også et viktig skritt for å nå vårt mål om å vokse innenfor prosjekter tilknyttet energiomstillingen, for for vår strategi om å etablere forretningsmodeller med solide partnere der dette kan tilføre verdi, påpeker han.