Tredje kjøpsanbefaling på én uke

Nordea Markets tar opp dekningen av Aker Horizons, og starter med å gi selskapet en kjøpsanbefaling med et kursmål på 42 kroner pr. aksje.

I en analyse fra meglerhuset torsdag kommer det frem at de ser på Aker Horizons som en kommende «GEM» (Green Energy Major), skriver TDN Direkt. Nordea mener at Aker Horizons er godt posisjonert for god lønnsomhet med sterke markedsutsikter for nullutslippsløsninger.

– Aker Horizons tilbyr en attraktiv eksponering til det skiftende energimarkedet, med en bevist evne til å sette fart i sine forretningsmodeller gjennom M&A-aktiviteter og strategiske partnerskap, skriver Nordea i analysen.

Ifølge TDN Direkt fremhever også meglerhuset det nylige nedsalget innen sektoren som en kjøpsmulighet.

Både Pareto Securities og Carnegie har også gitt det Kristian Røkke-ledete selskapet en kjøpsanbefaling den seneste uken. Mens Carnegie satte kursmålet på 35 kroner pr. aksje, satte Pareto, som hjalp til med børsnoteringen av Aker Horizons, kursmålet på 60 kroner pr. aksje.