Tilretteleggere tror på snuoperasjon i børsfiasko

– Aker Clean Hydrogens konkurransemessige fortrinn ligger i Akers historie og troverdighet i å håndtere komplekse industrielle prosjekter. Aker har utviklet denne evnen over mer enn 50 år i en krevende olje- og gassindustri, sier han.

Carnegie-analytikeren påpeker at det er flere leverandører av både teknologi og komponenter til hydrogenindustrien, men veldig få har kompetansen og den finansielle styrken til å gå over til mer komplekse industriprosjekter. Lunde ser for øyeblikket ingen direkte konkurrenter for Aker Clean Hydrogen.

– Alle andre som driver med hydrogen skal leverer komponenter og moduler. Det er i dag ingen integratorer og prosjektutviklere innen hydrogen, sier han.

Storsatsing

Aker Clean Hydrogen satser på prosjektutvikling av hydrogenproduksjon. Modellen ligner mye på det Scatec gjør innen solenergi, og det danske Ørsted gjør innen vindkraft. Aker Clean Hydrogen inngikk nylig en avtale med Yara og Statkraft om et prosjekt ved gjødselfabrikken i Porsgrunn, og har samtidig flere mindre prosjekter gående. Målet er større utviklinger med lengre kontrakter som vil kunne gi stabile inntekter.

STOR OPPSIDE: Analytiker Fredrik Lunde i Carnegie ser stor oppside i Aker Clean Hydrogen-aksjen Foto: Foto: Ivan Kverme

Høy på hydrogen

Analytiker Martin Huseby Karlsen i DNB Markets går enda lenger enn bransjekollegaen. Han anbefaler også kjøp av Aker Clean Hydrogen, men setter et kursmål på 19 kroner pr. aksje -en oppside på hele 73 prosent.

Huseby Karlsen trekker i likhet med Carnegie-analytikerne frem støtten fra Aker-konsernet.

«Vi mener bakgrunnen fra Aker Horizons gir støtte og kredibilitet til Aker Clean Hydrogens plan om å bli den ledende produsenten av grønn hydrogen», skriver han i en oppdatering torsdag.

Huseby Karlsen ser et betydelig markedspotensial for Aker Clean Hydrogen. Han påpeker videre at markedet for grønn hydrogen fortsatt er i startfasen.

«Vi forventer at markedet fortsatt vil avhenge tungt av subsidier og myndighetsbeslutninger. Med sterk politisk «drive» til avkarbonisering, tror vi de behovene som er for subsidier vil skje, men visibiliteten er lav», skriver DNB-analytikeren.