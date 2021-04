Everfuel fortsetter utviklingen i København

Everfuel har startet utviklingen av sin andre høykapasitets hydrogenstasjon i København i Danmark, opplyses det i en børsmelding.

Anlegget skal i utgangspunktet drives som en H2-stasjon, med mulighet for utvidelse om etterspørselen øker.

Everfuel skal ha signert en langsiktig leieavtale for tomten, som ligger nær H. C. Ørsted varme- og kraftstasjon i den danske hovedstaden. De har også søkt om tillatelse til å starte innstallering av H2-stasjonen, samt å på et senere tidspunkt kunne utvide kapasiteten.

Med forbehold om nødvendige godkjenninger, forventer Everfuel at stasjonen skal være i drift sent i andre kvartal i år.