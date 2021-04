– Subsea 7 er blant de best posisjonerte

Subsea 7 opplyste mandag morgen om inngåelse av et joint venture med Simply Blue Energy for å videreutvikle det flytende vindparkkonseptet Salamander utenfor den nordøstlige kysten av Skottland.

Salamander er et pre-kommersielt prosjekt på opptil 200 MW, og Fearnley Securities mener at Subsea 7 her har gjort et interessant valg.

«Etter vårt syn er Subsea 7 et av oljeserviceselskapene som er best posisjonert for å dra nytte av energitransformasjonen ved allerede å ha 30 prosent av ordreboken innen fornybarsektoren (offshore vind), og nå med flytende vind som tillegger selskapet nye potensielle muligheter», går det ifølge TDN Direkt frem av dagens morgenrapport fra fortsetter meglerhuset.

Fearnley har kjøpsanbefaling på Subsea 7, med kursmål 115 kroner.

Subsea 7 stiger forsiktig til 87,48 kroner på Oslo Børs mandag ettermiddag, og Fearnley ser med dette en oppside på over 30 prosent fra dagens nivåer.