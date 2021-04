USA med nytt mål for havvind

USAs president, Joe Biden, og hans administrasjon, har nå satt et mål om 30 nye gigawatt vindkraft til havs innen 2030, melder TDN Direkt.

For å få til dette vil amerikanske myndigheter åpne nye områder for utvikling, noe som igjen vil akselerere tillatelser og sette fart i offentlig finansiering.

Ett av de første tiltakene vil være å gjennom en auksjon senere i år åpne for en ny utviklingssone av havvindkraft i New York Bight, et område utenfor kysten av New York, Long Island og New Jersey.

USA har ifølge nyhetsbyrået foreløpig bare to små vindanlegg til havs. Tidligere president, Donald Trump, skal ha lovet å lansere havvind som en ny innenlandsk industri, men ga aldri tillatelser for nye prosjekter.