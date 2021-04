Barclays starter dekning av Nel og setter kursmålet til 40,50 kroner pr. aksje, ifølge TDN Direkt. Det resulterer i en «overweight»-anbefaling.

Gårsdagens sluttkurs endte på 22,90 kroner hvilket impliserer et oppsidepotensial på 76 prosent.

Barclays skriver i sin analyse at det vil kreves en økning på 150-ganger av det årlige elektrolysørmarkedet for at grønt hydrogen skal nå 15 prosent av det globale hydrogenmarkedet innen 2030.

«Vår scenarioanalyse gir oss en rekke forskjellige utfall, men alle peker mot en flerårig vekstindustri som vi ser på som undervurdert i dag», begrunner meglerhuset.

Barclays skriver videre i analysen at deres preferanse innen industrien er Nel og ITM Power.

«Det kan bli flere vinnere i en periode med rask markedsekspansjon», påpeker Barclays og skriver at preferansen er basert på høyere potensiell oppside indikert av deres base-case-antagelser.

I forrige uke inngikk Nel samarbeid med Haldor Topsøe og øyner kjempevekst i prosjektet . Selskapet mottok også ordre på ytterligere fire fyllestasjoner i California.

Nel har hatt en tøff tid på børs siden nyttår og er siden toppen 8. januar på 34,57 kroner ned hele 34 prosent i dag. Siden samme tid i fjor har imidlertid aksjen gått 121 prosent.