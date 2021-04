Vil bygge et av verdens største hydrogenanlegg

Den danske energikjempen Ørsted vil nå utvikle et av verdens største hydrogenanlegg med kobling til industriklynge i Nederland og Belgia, opplyses det i en melding.

I det såkalte SeaH2Land-prosjektet på 1 gigawatt (GW) foreslås det at den grønne strømmen som kreves for å produsere det fornybare hydrogenet kommer fra en ny 2 GW havvindpark i den nederlandske delen av Nordsjøen.

Stort behov

Om alt går som ønsket vil det nye hydrogenanlegget kunne stå ferdig innen 2030.

«Med 580.000 tonn pr. år er North Sea Port-klyngen ett av de største produksjons- og etterspørselssentrene for fossilt hydrogen i Europa i dag. Drevet av dekarbonisering, kan industriell etterspørsel i klyngen vokse til rundt en million tonn innen 2050, tilsvarende omtrent 10 GW med eletrolysører», heter det i meldingen.

Blant de største industribedriftene i regionen finnes blant andre ArcelorMittal, Yara, Dow Benelux og Zeeland Refinery.

Nettverk

Med forbehold av at et regulatorisk rammeverk er på plass, vil første fase av SeaH2Land bestå av 500 MW elektrolysørkapasitet, som foreslås koblet til et planlagt regionalt rørledningssystem som forbinder storskalaforbruk og produksjon i klyngen.

Yara, i konsortium med Ørsted, og Zeeland Refinery har begge kunngjort planer for fornybar hydrogenproduksjon i mellomstørrelse på sine anlegg. Dow har på sin side eksportert hydrogen til Yara siden 2018, gjennom verdens første konvertering av gassrørledning til hydrogen.

Nettverket skal ifølge meldingen også være mulig å utvide lenger sør til ArcelorMittal, og lenger Nord, under elven Scheldt, til Zeeland Refinery.

Den andre fasen av SeaH2Land som skalerer elektrolysørkapasiteten til 1 GW, vil kreve muligheten til å koble seg til et nasjonalt hydrogennettverk.

De store industrielle aktørene i regionen er i dag samlet i Smart Delta Resources-partnerskapet (SDR).