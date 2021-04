Spetalen-selskap gikk med dundrende underskudd

Horisont Energi fikk et driftsresultat på minus 13,5 millioner kroner i helåret 2020, mot minus 0,3 millioner i 2019, ifølge selskapets årsrapport.

Resultatet før skatt endte med et tap på 13,6 millioner mot et tap på 0,3 millioner i 2019.

Horisont Energi skriver i rapporten at inntektsskatten på 9,1 millioner kroner er «relatert til beregnede skattekreditter på grunn av selskapets aktivitet knyttet til offshorestudier og applikasjonsarbeid for et gassprospekt som råstoff for blå ammoniakk (Barents Blue-prosjektet)».

«Denne aktiviteten ble avviklet i 2020, og Horisont har fra fjerde kvartal 2020 fokusert på å utvikle sin rene ammoniakk- og CCS-virksomhet som beskrevet i opptaksdokumentet og i annen kommunikasjon», skriver selskapet i børsmeldingen.

Horisont Energi-aksjen har hatt en volatil tid på børs siden noteringen i januar med store hopp i kursen. Siden noteringen har aksjen falt 34 prosent, men er opp 12 prosent den siste måneden.