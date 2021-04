Gjennomførte kjøp til over 750 millioner

Panoro Energy har sluttført overtagelsen av samtlige aksjer i Tullow Equatorial Guinea (TEGL) fra Tullow Oil, melder selskapet onsdag.

TEGL eier 14,25 prosent i Block G utenfor Ekvatorial-Guinea, som omfatter eiendelene Ceiba og Okume-komplekset.

Disse eiendelene ventes å tilføre Panoro en nettoproduksjon på cirka 5.000 fat olje pr. dag inneværende år.

I en kommentar til denne sluttføringen peker Panoro-sjef John Hamilton på at dette er det første av to sluttføringsskritt i selskapets tidligere kunngjorte transaksjoner, og at disse transaksjonene blir viktige for selskapet ettersom både produksjon og reserver økes med tre- til firegangeren.

Vederlaget for sluttføringen oppgis til 88,8 millioner dollar, cirka 750 millioner kroner.

Videre opplyser Panoro at selskapet gjør fremskritt i transaksjonen for Tullows andel på 10 prosent i Dussafu Marin-tillatelsen utenfor Gabon.