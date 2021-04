Oljeanalytiker tror prisene vil stige mer

Oljeprisen steg solid torsdag, etter at Opec+ i løpet av formiddagen avsluttet sitt møte.

Der var det enighet om å gradvis, i tre omganger frem mot sommeren, lette produksjonskuttene med totalt 2,1 millioner fat pr. dag.

Oljeanalytiker i DNB Markets, Helge André Martinsen, påpeker i en fersk oppdatering at den positive markedsreaksjonen primært var relatert til forbedret synlighet, og mener et underforsynt oljemarked er berettiget i månedene fremover.

Høyere priser

Produksjonsøkningene til Opec+ vil utgjøre 0,6 millioner fat pr. dag i mai, 0,7 millioner fat pr. dag i juni og 0,8 millioner fat pr. dag i juli.

Martinsen påpeker i rapporten at økningene kommer én måned tidligere enn ventet, og at de har en negativ innvirkning på meglerhusets estimat for den grunnleggende oljemarkedsbalansen på 0,5 millioner fat pr. dag fra mai til juli.

På den positive siden ga imidlertid Opec+ synlighet i markedet helt frem til juli.

«Opec+ ga markedet en produksjonsplan helt frem til juli, hvor de så vil nå de maksimale produksjonskvotene fra april 2020-avtalen», påpeker analytikeren.

«Vi tror oljeprisen vil trende høyere i månedene fremover på grunn av fortsatt og akselererende underforsyning i oljemarkedet. Våre Brent-estimater ligger nå på henholdsvis 67 og 69 dollar fatet for andre og tredje kvartal», skriver Martinsen.

Oljeanalytikeren trekker også frem at Opec+ i tillegg beholder fleksibiliteten til å gå tilbake på disse økningene dersom de grunnleggende forholdene i markedet skulle forverres, da det neste møtet er planlagt allerede 28. april.