Eks-topp i Nikola dumper aksjer for 420 millioner

Grunnlegger av omstridte Nikola har solgt aksjer for 49 millioner dollar – eller 420 millioner kroner.

Trevor Milton steg ned fra Nikola-tronen for syv måneder siden etter beskyldninger om seksuelle overgrep samt en hardtslående Hindenburg-rapport som førte til krakk i aksjen.

Milton solgte aksjene onsdag, men transaksjonen dukket ikke opp på Securities and Exchange Commissions (SEC) nettsider før fredag etter stengetid. Financial Times mener hendelsesforløpet kan være grunn til å tro at man ønsket å skjule transaksjonen.

Nikola-aksjen stengte i 13,89 dollar onsdag – over laveste kurs siste år på 10,51 dollar, men langt under toppen i juni på 93,99 dollar pr. aksje.

Aksjekursen har stupt etter den nevnte Hindenburg-rapporten som viste at lastebilen Nikola One ikke kjører selv, men har blitt skjøvet utfor en bakke.

Etter salget er Milton fremdeles største eier i Nikola med 21 prosent av utestående aksjer. Konsernsjef Mark Russel er nest største eier med like under 11 prosent.