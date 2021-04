Sohmen-Pao tar styring i Cadeler

Andreas Sohmen-Pao nomineres som ny styreleder i Cadeler til den årlige generalforsamlingen 29. april, går det frem av en børsmelding.

Han overtar for Richard Sell, som vil gå av ved generalforsamlingen etter nesten tre år i vervet. Sell er kommersiell direktør i Swire Pacific Offshore (SPO), Cadelers største aksjonær. Sohmen-Pao er for tiden også styreleder i BW Group, Cadelers nest største aksjonær.

Cadeler har videre blitt informert av sine to største aksjonærer, SPO og BW Wind Services, at disse er i innledende samtaler om et salg av førstnevntes Cadeler-aksjer til BW Wind.

Samtalene skjer i tråd med en forkjøpsrett og et unntak fra SPOs lock-up-avtale.

I meldingen understrekes det at enhver transaksjon vil gi BW Wind Services aksjer og stemmer for under 1/3 av samlet aksjekapital, mens SPO fortsatt vil ha mer enn 25 prosent av aksjene og stemmene.

Den planlagte overføringen av aksjer vil derfor ikke gi BW Wind Services kontroll over Cadeler, og vil heller ikke utløse en endring av kontrollbestemmelsen i selskapets lånefasilitet.