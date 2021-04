Energiselskapet Questerre har inngått en intensjonsavtale med ZEG Power for å evaluere deres proprietære blå hydrogenteknologi for selskapets Clean Tech Energy-prosjekt i Quebec, fremgår det av en børsmelding.

I henhold til avtalen skal selskapene utforske mulighetene for en joint venture for å anvende ZEG Power-teknologien for å produsere rent hydrogen og eventuelt ren kraft fra Questerres Clean Gas-prosjekt.

Et joint venture inkluderer også teknisk og økonomisk due diligence for et demonstrasjonsanlegg og en påfølgende oppskalering opp til et større kommersielt anlegg. Med forbehold om nødvendige godkjenninger vil Questerre ha enerett til ZEG Power-teknologien i Canada over en periode på ett år fra ferdigstillelse av prosjektet, med en påfølgende forkjøpsrett.

«ZEG Power har designet en en-trinns prosess som produserer hydrogen og fanger CO2. Vi vil finne ut hvordan vi kan integrere det i prosjektet vårt i Quebec», uttaler Michael Binnion, konsernsjef i Questerre, i børsmeldingen.

Mulighet for kommersialisering

«Questerres Clean Tech Energy-prosjekt gir oss en god mulighet til å kommersialisere teknologien vår i Canada. Vi vil bygge på erfaringene fra prosjekteringer som nylig ble gjennomført i CCB Energy Park i Kollsnes på vestkysten i Norge, der vi forventer at produksjonen vil starte i 2022», uttaler ZEG Powers kommersielle sjef, Kathrine K. Ryengen, i børsmeldingen.

ZEG Power jobber utvikler teknologi for effektiv produksjon av rent hydrogen fra hydrokarbongasser med integrert CO2-fangst, basert på den patenterte ZEG-teknologien.

Selskapet ble etablert i 2008 som en spin-off fra Institute for Energy Technology (IFE). ZEG Power er i ferd med å oppskalere og kommersialisere teknologien i samarbeid med industrielle partnere.