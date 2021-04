ABG Sundal Collier har som stabiliseringsleder for Integrated Wind Solutions gjort støttekjøp for over 34 millioner kroner siden selskapet debuterte på børs. Det opplyses i en børsmelding tirsdag.

Foreløpig har meglerhuset gjort støttekjøp på knappe 0,9 millioner aksjer i perioden mellom 25. og 29. mars, og stabilitetsperioden varer frem til og med 24. april.

På overtildelingsfasiliteten er størrelsen på 1,25 millioner aksjer.