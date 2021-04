Carnegie sier «kjøp» – ser oppside på 50 prosent

Carnegie har tatt opp dekning av havvindsselskapet BW Ideol med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 70 kroner, melder TDN Direkt.

Meglerhuset, som bisto som tilrettelegger da BW Ideol ble notert på Euronext Growth, ser dermed en oppside på nesten 50 prosent fra nåværende kursnivå.

BW Ideol-aksjen handles tirsdag formiddag til 47,00 kroner på Euronext Growth, opp 1,1 prosent.

«Det at BW Ideol er en early mover med en bevist flytende teknologi er noe av det mest attraktive med selskapet», heter det i den nye analysen fra Carnegie.

Attraktiv partner

Carnegie trekker frem at denne beviste teknologien gjør BW Ideol til en attraktiv partner for aktører som vil vinne lisenstildelinger og få prosjekter i gang.

Ifølge TDN Direkt er meglerhusets kursmål på 70 kroner basert på at BW Ideol utplasserer 750 megawatt innen 2030, og det er brukt en 50 prosents suksessfaktor for å reflektere at 2030 er ni år frem i tid.

Forøvrig regner ikke Carnegie med at BW Ideol vil behøve å hente ny kapital før mot slutten av neste år.

Selskapets noteringskurs var 47 kroner. I løpet av første handelsdag var aksjen oppe i 50 kroner, deretter ble aksjen handlet ned igjen, og siste handelsdag før påske var BW Ideol-aksjen nede i 42 kroner.