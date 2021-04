Oljekjøp i Tunisia satt på vent – skylder på corona

Euronext Growth-noterte Zenith Energy har meddelt at selskapets kjøp av andeler i Sidi El Kilani-oljefeltet i Tunisia er satt på vent.

Datterselskapet Zenith Energy Netherlands har gått med på en forlengelse med hensyn til avtalen med KUFPEC Tunisia, som eies 100 prosent av Kuwaits nasjonale oljeselskap, for deltagelse i den aktuelle lisensen.

Ny frist for gjennomføring er nå 30. juni. Gjennomføringen er betinget av tillatelser fra relevante myndigheter og industri- og energidepartementet i Tunisia.



Coronapandemien trekkes frem som årsak til utsettelsen.

KUFPEC eier 22,5 prosent i den aktuelle lisensen, samt B-aksjer tilsvarende 25 prosent i CTKCP, som er operatør på Sidi El Kilani-feltet. CTKCP er et joint venture mellom KUFPEC, tunisiske NOC ETAP og kinesiske CNPCI.

Zenith Energy opplyser at styret har stadig sterkere tro på at selskapet lykkes med etableringen i Tunisia, og at selskapet også ser på andre oljeproduksjons- og utviklingsmuligheter i landet.