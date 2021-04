Meglerhus ser dobling i Røkkes hydrogensatsing

Pareto Securities tar opp dekning av Kjell Inge Røkkes hydrogensatsing Aker Clean Hydrogen med et kursmål på 22 kroner pr. aksje, ifølge TDN Direkt. Meglerhuset anbefaler kjøp av aksjen.

Ifølge analysen har selskapet en portefølje på 6 GW ren hydrogenkapasitet, hvilket er mer enn noen annen aktør av det Pareto har kjennskap til.

Videre skriver Pareto at det forventer Aker Clean Hydrogen til å nå sitt 2030-mål om 5 GW nettokapasitet, og meglerhuset venter at selskapet genererer en EBITDA på mer enn 530 millioner euro og en avkastning på sysselsatt kapital på over 13 prosent i 2030.

«Vi argumenterer for at ACH bærer mindre risiko enn andre noterte «pure-play» hydrogennavn, da selskapet kun primært har risiko knyttet til hydrogenmarkedet, mens teknologi og utførelsesrisiko spiller mindre rolle med deres integrerte forretningsmodell som dekker hele livsperioden til eiendelen», skriver Pareto.

Meglerhuset mener aksjen handles til 50 prosent rabatt sammenlignet med sine hydrogen-konkurrenter.

Sent i mars tok også DNB Markets opp dekning av aksjen og så 70 prosents oppside i aksjen. Meglerhuset har satt sitt kursmål til 19 kroner pr. aksje.

I dag startet Aker Clean Hydrogen-aksjen på 10,43 kroner pr. aksje, hvilket impliserer en oppside på 110 prosent.

Pareto Securities var blant tilretteleggerne av noteringen til Aker Clean Hydrogen på Euronext Growth tidligere i år.