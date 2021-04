LG Chem og SK Innovation inngår våpenhvile

De sør-koreanske batteriprodusentene LG Chem og SK Innovation er blitt enige om å løse en disputt som har truet et helt anlegg i Georgia, samt elbilplanene til Ford og Volkswagen i USA.

Så fremt selskapene ikke hadde kommet frem til en avtale kunne Biden-administrasjonen blitt nødt til å reverse en avgjørelse fra den amerikanske handelskommisjonen, melder Reuters.

Biden-seier

Avtalen blir sett på som en seier for den amerikanske presidenten, siden han har lagt vekt på å øke salget av elektriske biler og den amerikanske batteriproduksjonen. Det hvite hus har foreslått å bruke opp mot 174 milliarder dollar på å styrke EV-salget samt utvide ladeinfrastrukturen. Innholdet i avtalen er ennå ikke kjent, men er ventet å bli annonsert i løpet av den nærmeste tiden.

Både Biden-administrasjonen og Ford og Volkswagen skal ha presset de to selskapene til å inngå en avtale. Den amerikanske handelsrepresentanten Katherine Tai skal blant annet ha vært personlig involvert i forliksdiskusjonene.

«Stjal» 80 ansatte

Enigheten mellom de to batteriprodusentene setter en stopper for en bitter toårig tvist. Etter å ha tapt en Volkswagen-kontrakt til SK, gikk LG Chem ut og beskyldte konkurrenten for å stjele forretningshemmeligheter ved å «stjele» nesten 80 ansatte fra LG.

Den amerikanske handelskommisjonen gikk ut i februar og sa at de støttet LG Chem og utstedte et 10-årig importforbud, med unntak for at de kunne importere komponenter til batterier til Fords EV F-150-program i fire år og Volkswagens elbiler i to år. Handelskommisjonen kritiserte også det de kalte dårlig oppførsel fra SK og selskapets destruering av dokumenter som var bestilt av ledelsen.

SK Innovation på sin side lovet at de ville trekke seg fra sitt anlegg på 2,6 milliarder i delstaten Georgia, hvis ikke avgjørelsen ble omgjort. Ifølge Reuters skal det nye anlegget sysselsette nær 2.600, og vil bli den største utenlandske investeringen i delstatens historie.

LG på sin side har snart ferdigstilt et produksjonsanlegg i Ohio sammen med General Motors, og vil snart begynne på et anlegg til 2,3 milliarder dollar i Tennessee.

LG har uttalt at de kan dekke bilprodusentenes batteribehov hvis SK dropper Georgia-planene sine, mens SK på sin side sier at LG ikke kunne håndtert Ford- eller Volkswagen-kontraktene, som ville gjort at kinesiske produsenter ville kunne gå inn i prosessen.