Meglerhus tror på kommersialisering av blå hydrogen

Sparebank 1 Markets mener at Questerres nylig inngåtte intensjonsavtale med hydrogenspesialisten ZEG Power representerer en steg mot kommersialisering av blå hydrogen i Quebec.

Meglerhuset velger derfor å øke risikofaktoren på Lowlands-prosjektet fra 15 til 20 prosent, og setter kursmålet på 2 kroner pr. aksje.

USIKRE MARGINER: Gjør det vanskelig for SpareBank 1-analytikeren Teodor Sveen-Nilsen. Foto: Iván Kverme

Stort potensial – usikre marginer

Questerre ble enige i begynnelsen av april med ZEG Power om å evaluere deres proprietære blå hydrogenteknologi for selskapets Clean Tech Energy-prosjekt i Quebec. Avtalen sier at selskapene skal utforske mulighetene for en joint venture for å anvende ZEG Power-teknologien for å produsere rent hydrogen og eventuelt ren kraft fra Questerres Clean Gas-prosjekt.

Sparebanken og analytiker Teodor Sveen-Nilsen ser på gassutviklingen til Questerre og hydrogenalternativ i Quebec som prosjekter med høyt potensial, og tror det er en stor oppside i Lowlands-utviklingen.

Likevel mener meglerhuset at det er vanskelig å sette noen konkret verdi på prosjektet, siden de vet for lite om marginer, lønnsomhet og krav til investeringer.



Fremover mener Sparebank 1 Markets at en innlevering av planen for pilotprosjektet til myndighetene i Quebec vil være en utløsende faktor for Questerre. Dette vil å så fall være et sterkt signal til markedet rundt fremdriften for kommersiell utvikling av gass og hydrogen fra Lowlands.