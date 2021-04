Seismikk-datter mottar millionstøtte

Seabird Explorations datterselskap Green Minerals har mottatt utviklingsstøtte gjennom Skattefunn fra Forkningsrådet, ifølge en børsmelding.

Selskapet er tildelt 1,9 millioner kroner og midlene skal benyttes til videreutvikling av selskapets egenutviklede DeepMineX programvare, som er nøkkelen til beslutninger innen leting og gruvedrift på havbunnen.

– Det er behov for et sterkt samarbeid mellom selskaper, myndigheter og investorer, og vi er glade for tilskuddet fra Forskningsrådet, uttaler Ståle Rodahl, adm. styreleder i Green Minerals i børsmeldingen.