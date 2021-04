Kepler Cheuvreux ser to viktige grunner til kursoppgang

Kepler Cheuvreux hever kursmålet på Equinor fra 170 til 185 kroner og gjentar ifølge TDN Direkt sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Det skjer etter at tallknuserne har revidert det kortsiktige prisbildet for råolje og justert for de høyere naturgassprisene i begynnelsen av 2021.

«På grunn av dagens skatteinsentiv i Norge er Equinors fri kontantstrømavkastning på ekstreme 19 prosent i vår prognose med en brent-olje på 68 dollar pr fatet. Den høyere frie kontantstrømavkastningen i kombinasjon med den kommende kapitalmarkedsdagen 15. juni er to viktige grunner for at forblir positive til aksjen», skriver meglerhuset, ifølge TDN Direkt.

Den amerikanske storbanken JP Morgan har nylig nedgradert Equinor-aksjen fra overweight til nøytral, og nedjustert kursmålet fra 201 til 200 kroner.

Mandag gjorde SpareBank 1 Markets endringer i ukesporteføljen og der forsvant Equinor ut, etter at den hadde vært i porteføljen siden begynnelsen av januar.

Tirsdag omsettes aksjen for 161,76 kroner, ned 1,3 prosent. Hittil i år har aksjen gått opp mer enn 11 prosent.