Total og Siemens Energy sammen om grønnere LNG

Total og Siemens Energy har inngått en teknisk samarbeidsavtale for å kutte CO2-utslipp fra anlegg for flytende naturgass og tilhørende kraftproduksjon. Det kommer frem i en pressemelding tirsdag.

«Arctic Lady»

Planen er at de to selskapene skal kombinere kunnskapen de besitter for å levere industrielle løsninger, som forbrenning av rent hydrogen i gassturbiner, konkurransedyktig helelektrisk kondensering, optimalisert kraftproduksjon, integrering av fornybar energi i kondenseringsanlegges kraftsystem og effektivitetsforbedring.

– Gir mange muligheter

– Dette samarbeidet med Siemens Energy, en stor aktør i energiteknologisektoren, gir mange muligheter for å redusere karbonavtrykket i våre aktiviteter ytterligere, spesielt i vår strategiske LNG-virksomhet, sier Totals sjef for Exploration & Production, Arnaud Breuillac.

Ifølge Breuillac er utviklingen av lav-karbon LNG et viktig bidrag for å møte veksten i det globale energibehovet, samtidig som det reduserer karbonintensiteten til forbrukte energiprodukter.

– Å redusere karbonavtrykket er viktig for LNG for at det skal spille sin rolle i energiovergangen, sier Total-direktøren.

10 prosent av markedet

Total og Siemens inngikk i fjor sommer en avtale om at de skulle gjennomføre undersøkelser for mulige konstruksjoner av kondensering og kraftproduksjon for å redusere karbonavtrykket fra LNG-produksjonen.

– Vi er glade for å samarbeide med Total, som en av hovedaktørene i LNG-verdikjeden, for å utforske hvordan vi konkurransemessig kan redusere karbonavtrykket til brownfield- og greenfield-LNG-prosjekter, sier Thorbjörn Fors, konserndirektør i Siemens Energy.

Total er verdens nest største privateide LNG-aktør, med en markedsandel på rundt 10 prosent. Total har LNG-anlegg i blant annet i Norge, Russland, USA, Australia, Nigeria og Angola. Med 100.000 ansatte er også Total et av verdens største energiselskaper, med aktivitet i over 130 land.