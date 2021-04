Solselskap entrer enda et stort marked

Otovo lanserer sin virksomhet i Italia, som blir selskapets sjette europeiske marked, går det frem av en børsmelding.

Selskapet vurderer Italia som et av de mest attraktive markedene i Europa, et marked som ventes å utgjøre over 1,2 milliarder euro årlig innen 2025. Det vil i så fall bety en dobling fra dagens 600 millioner euro, som plasserer Italia blant Europas fem største markeder for solpaneler på private boliger.

Italia-virksomheten, som ledes av Fabio Stefanini, ventes innen 2025 å bidra med over 100 millioner euro i årlige inntekter.

Utvider til batterier

Før lansering har Otovo signert over 20 kunder og gjort to installasjoner. På tidspunktet for lanseringen dekker selskapet over 90 prosent av den italienske befolkningen.

Otovo fremhever et «veldig gunstig» italiensk regelverk, inklusive 50 prosent skattefradrag for investeringer i solpaneler eller batterier, samt redusert moms. Selskapet trekker også frem et «attraktivt» målesystem som kompenserer boligeiere for å yte elektrisitet inn i nettverket.

Italia vil også bli det første markedet der selskapet utvider satsingen til å omfatte batterier. Dette ventes ifølge meldingen å øke prosjektlønnsomheten.