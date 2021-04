ABG Sundal Collier fortsetter støttekjøpene

ABG Sundal Collier har, som stabiliseringsleder for Integrated Wind Solutions, gjort støttekjøp på ytterligere 85.000 aksjer i selskapet. For en uke siden ble det kjent at meglerhuset hadde foretatt støttekjøp på knappe 0,9 millioner aksjer.

Stabiliseringsperioden varer frem til og med 24. april.

Awilcos Integrated Wind Solutions debuterte på Euronext Growth til kurs 40 kroner i mars. Fearnley Securities, som var med på å ta selskapet på børs, tror aksjen kan gå til 50 kroner og opererer med en kjøpsanbefaling.

Onsdag klatret aksjen 1,6 prosent til 38,90 kroner.