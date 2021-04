Fjordkraft: – Det har vært et tøft første kvartal

Fjordkrafts strømleveranser i Consumer- og Business-segmentet falt i første kvartal med totalt 17.251, opplyses det i en børsmelding.

Consumer-segmentet falt med 19.150 strømleveranser, mens Business-segmentet vokste med 1.899 leveranser.

Engangseffekt

Selskapet hadde i løpet av perioden også en engangseffekt fra Innlandskraft-transaksjonen med en nedgang på cirka 10.900 strømleveranser, noe som ifølge Fjordkraft først og fremst er knyttet til salgsstopp og terminering av Eidsiva-merkevaren.

«Engangseffekten fra termineringen av Eidsiva-merkevaren er ikke uventet, men effekten har blitt større enn forventet», heter det i meldingen.

– Det har vært et tøft første kvartal med tanke på markedsdynamikk, Covid-19 og mediaoppmerksomhet. Markedsdynamikken i et «høyprissentiment» er at kundeavgangen øker, men normalt klarer vi å vinne nye kunder gjennom våre fysiske distribusjonskanaler, sier Fjordkraft-sjef Rolf Barmen i en kommentar, og påpeker at selskapets fysiske distribusjonskanaler har vært stengt ned i store deler av første kvartal grunnet coronapandemien.

Krevende prisutvikling

Fjordkraft forventer å rapportere et justert driftsresultat på konsernnivå på rundt 210 millioner kroner i første kvartal, noe som tilsvarer en EBIT adjusted-margin på rundt 41 prosent.

– Som nevnt har det vært et tøft første kvartal. I fjor gav markedsprisutviklingen oss en historisk god start på året, mens prisutviklingen i år har vært betydelig mer krevende å forholde seg til. I første kvartal påvirker dette hovedsakelig privatmarked-segmentet negativt, mens de øvrige segmentene utvikler seg positivt, sier Barmen.