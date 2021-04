Oljeprisen fortsetter opp

Brent-oljen er fredag morgen opp 0,79 prosent til 67,35 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,83 prosent til 63,84 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 66,70 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Ifølge TDN Direkt er det gode makrotall fra USA torsdag og Kina fredag, og dermed økt tro på en økonomisk innhenting som bakteppe for oljeprisoppgangen.

«Med antall miles kjørt på amerikanske motorveier opp for første gang siden pandemiutbruddet, betyr det at vi er godt på vei mot en god sommerkjøresesong som kan komme nær sommeren 2019», skriver ANZ, og mener det vil være avgjørende for investorstemningen at den økonomiske innhentingen ikke viser tegn på å avta.

«Den globale etterspørselen må vise seg robust nok til å absorbere innkommende produksjonsøkninger fra Opec+ fra neste måned», påpeker ANZ, ifølge nyhetsbyrået.

Goldman Sachs har på sin side fremskyndet prognosen for «peak oil» innen transportsektoren med ett år til 2026, hovedsakelig som følge av den akselererende adopsjonen av elektriske biler.