Meglerhus: En av favorittaksjene innen fornybar-sektoren

I en ny sektorrapport fra Berenberg beskrives Aker Carbon Capture som en av meglerhusets «top-pick» innen fornybar-sektoren, ifølge TDN Direkt.

Tallknuserne forventer et fall på 50 prosent i kostnadene innen 2025, som kombinert med en raskt økende karbonpris burde bidra til solid vekst innen karbonfangst og lagring. Meglerhuset forventer en karbonpris på 110 euro pr. tonn innen årsslutt.

«Som beskrevet i vår nylige initiering av Aker Carbon Capture, tilbyr selskapet ledende teknologi og er det eneste selskapet notert som er 'pure-play' innen dette raskt voksende markedet», skriver Berenberg.

Berenberg anser det nylige nedsalget av aksjer i sektoren som en attraktiv kjøpsmulighet og gjentar sin kjøpsanbefaling på Aker Carbon Capture. Kursmålet er på 23 kroner.

Aksjen ble sist omsatt for 16,48 kroner. For at kursmålet skal innfris må aksjen stige 40 prosent.