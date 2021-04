Meglerhus ser betydelig oppside for havvind-aksje

Nordea Markets har tatt opp dekning av BW Ideol med en kjøpsanbefaling.

Kursmålet er satt til 67 kroner, noe som tilsvarer en oppside på 34 prosent mot torsdagens sluttkurs.

Meglerhuset anslår ifølge TDN Direkt nå en netto kapasitet på 985 megawatt innen 2031 i selskapets nøkkelmarkeder Frankrike, Japan, Skottland og USA.

Klart opp

Nordea skriver videre at de forventer at BW Ideol vil utnytte teknologien, fotfestet i kjernemarkeder og partnerskap for å posisjonere seg for det nye flytende havvindmarkedet.

«Selskapet har BW Offshores dypvannsfunksjoner på en armlengdes avstand og vil maksimere eksponeringen for vekst gjennom en strategi med to løp», heter det i analysen, ifølge TDN Direkt.

BW Ideol stiger fredag formiddag markante 8,25 prosent til 49,80 kroner. Den siste uken er aksjen opp 5,96 prosent.

Flere anbefalinger

I forrige uke var det Carnegie som meldte at de har tatt opp dekning av havvind-aksjen. Også de med en kjøpsanbefaling, og et litt høyere kursmål enn Nordea.

«Det at BW Ideol er en early mover med en bevist flytende teknologi er noe av det mest attraktive med selskapet», skrev Carnegie i sin analyse.