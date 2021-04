Shell ut av Gasnor

I 2012 tok Shell over eierskapet i Gasnor etter Equinor. Nå har Shell solgt seg ut.

Aksjene er solgt til Molgas Energy, som har hovedkontor i Madrid.

«Vi i Gasnor ser veldig positivt på at vi nå blir del av Molgas Energy. I samarbeid med Molgas ser vi gode muligheter for vekst. Sammen vil vi bygge en enda sterkere infrastruktur for forsyning av LNG og fornybare gasser i hele Europa,» skriver selskapet i en pressemelding.

Både Molgas og Gasnor har er en omsetning på rundt 100 millioner euro.

Gasnor vil bli videreført som eget selskap og alle de 52 ansatte vil fortsatt ha jobb der.

120 terminaler

Molgas opererer i flere land i Europa og har basert sin virksomhet på å ta ut flytende naturgass (LNG) på store importterminaler og videredistribuere dette til sine kunder. Det spanske selskapet opererer mer enn 100 terminaler hos kundene.

Gasnor er Norges største naturgasselskap og både kjøper, produserer, distribuerer og selger gassen.

Selskapet har egen LNG-produksjon på Karmøy og Kollsnes og opererer til sammen 20 terminaler. I tillegg har selskapet befraktningsavtale for to transport- og bunkringsskip.

Gasnor er også involvert i biogass og ser på flere prosjekter innenfor hydrogen.