TECO 2030 har sikret byggeplasskontrakt

TECO 2030 har inngått en samarbeidsavtale med entreprenøren Implenia Norge for å utvikle og prøve hydrogendrevne kraftløsninger for byggeplasser, ifølge en børsmelding.

«Bygging av veier, tunneler, broer og annen transportinfrastruktur har til nå stort sett stolt på diesel som energikilde. Det er ikke på linje med målene i klimaavtalen fra Paris og må endres», uttaler TECO 2030s adm. direktør Tore Enger i meldingen.

Implenia Norge er et datterselskap av Implenia AG, et multinasjonalt selskap med ca 9.000 ansatte som har hovedkontor i Sveits. I Norge er Implenia for tiden involvert i flere infrastrukturprosjekter og kunngjorde nylig en større kontrakt for planlegging og bygging av deler av Fornebubanen i Oslo.

Avtalen strekker seg over fem år og inkluderer tre innledende trinn, inkludert prosjektfinansiering, produktutvikling og kommersialisering og bruk. Den første leveringer er planlagt å finne sted i 2023. Implenia ser på ulike finansieringsalternativer og har blant annet søkt om støtte fra Enova.