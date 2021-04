Nordnet-analytiker: Dette vil kunne påvirke oljemarkedet

Oljeprisen har løftet seg over 10 prosent på relativt kort tid, godt hjulpet sterke globale vekstimpulser. OPEC+ har også varslet at de vil øke produksjonen de neste månedene, for å imøtekomme økt etterspørsel.

Mandag morgen står Brent-oljen i 66,63 dollar pr. fat, ned 0,3 prosent ned, mens WTI-oljen noteres til 63,02 dollar fatet, ned 0,2 prosent.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 66,74 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Vil kunne påvirke

«Selv om smitteutviklingen går i riktig retning de fleste steder i verden, sliter India, verdens tredje største økonomi, fremdeles. Det er naturlig å anta at dette vil kunne påvirke oljemarkedet noe på kort sikt», skriver analytiker i Nordnet, Roger Berntsen, i morgenrapporten mandag.

Hvor raskt situasjonen i India kan komme under kontroll gjenstår å se, påpeker analytikeren.

Han trekker videre frem at flytrafikken i USA er i sterk bedring. Blant annet handles Southwest Airlines, et av USAs fire store flyselskaper, nær all-time high.

Fredag endte aksjen på 62,39 dollar, ned 0,9 prosent, mens høyeste kurs seneste året er på 64,75 dollar.

«Før utbruddet av pandemien etterspurte flyindustrien 8-9 prosent av verdens oljeproduksjon. Mao. betyr flyindustrien enormt mye for oljemarkedet», lyder det fra Berntsen.