Pareto Securities gir kjøpsanbefalinger

Både BW LPG og Avance Gas oppgraderes fra hold til kjøp.

Kursmålet på BW LPG økes fra 53 til 74 kroner. Sammenlignet med aksjens nåværende kurs i markedet, på 58 kroner, er det en oppside på over 27 prosent.

Pareto Securities skriver blant annet i notatet om BW LPG at nedturen i VLGC-markedet viste seg å bli kortere enn ventet, og at det nå går inn i en periode med bedret arbitrasje-økonomi, melder TDN Direkt.

Det nye kursmålet for Avance settes til 50 kroner. Det er en oppside på nesten 15 prosent, sammenlignet med fredagens sluttkurs for aksjen på Oslo Børs. Det tyder på positive fremtidsutsikter for selskapet som slapp årsrapporten for 2020 på torsdag.

For Avance Gas er det ventet en markedsbedring som årsak til oppgraderingen. I tillegg skriver Pareto at en eventuell fusjon med Petredec vil skape en VLGC-gigant med 24 skip i drift og 12 VLGCer under bygging, melder nyhetsbyrået.

I følge Bloomberg har analytikerne som dekker Avance i snitt et kursmål på 51,10 kroner.