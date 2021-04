Hydro inngår ny langsiktig kraftavtale

Norsk Hydros heleide datterselskap Hydro Energi har signert en ny langsiktig kraftavtale med Hafslund Eco Vannkraft, ifølge en melding.

Avtalen gjelder for en leveranse av 680 GWh i perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2028, med levering til prisområde NO3.

Hydro og Hafslund har fra før et etablert samarbeid, som i fjor resulterte i to kraftavtaler, med totalt volum på 2,08 TWh, for leveranse fra 2021 til 2027.

17 kraftavtaler

Siden 2014 har Hydro signert 17 langsiktige kraftavtaler, som alle er basert på fornybar vann- eller vindkraft. Sammen med Hydros egen vannkraftproduksjon i Norge på 9,4 TWh, vil de langsiktige kraftkontraktene brukes til forsyning av kraft til Hydros aluminiumsproduksjon i Norge de neste tiårene.

