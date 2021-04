Teco 2030 har videreutviklet det de kaller «Future Funnel« og tilbyr nå en hybrid og «closed loop» i tillegg til allerede eksisterende «open loop», ifølge en børsmelding fra selskapet.

Selskapet opplyser om at utviklingen er ferdig og at det tilbyr markedsklare hybrid og «closed loop»-systemer. Hovedhensikten er å redusere utslipp av SOx og NOx, i tillegg til å legge til rette for videre forbedring av PM og BC-utslippsredusering, og til slutt integrert CO2-lagringsteknologi.