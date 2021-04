Grønn Spetalen-favoritt nærmere Enova-støtte

Horisont Energi-prosjektet Barents Blue har blitt plukket ut av Enova som et av fem potensielle hydrogenprosjekter i Norge for mulig IPCEI-deltakelse, går det frem av en børsmelding.

En prosess som vil gå over de neste månedene vil avgjøre hvilke kandidater fra 23 europeiske land som vil komme gjennom nåløyet i det europeiske IPCEI-prosjektet (Important Projects of Common European Interest, red. anm) og derigjennom motta statlig finansiering.

Spetalen-dominert

Barents Blue-prosjektet dreier seg om et karbonnøytralt ammoniakkanlegg i Finnmark, og det var i november i fjor at Horisont Energi og Equinor inngikk en intensjonsavtale om å undersøke muligheten for å bygge et slikt anlegg. Investeringsrammen er på 8-10 milliarder kroner.

Øystein Stray Spetalen er stor på eiersiden i Horisont Energi. Saga Pure, der Spetalen sitter på nesten 65 prosent av aksjene, er tredje største Horisont-aksjonær med 11,62 prosent eierandel.

I tillegg er Spetalens investeringsselskap Tycoon Industrier femte største aksjonær med sine 5,39 prosent.