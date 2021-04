Faller på børs etter kundenedgang

GNP Energy har inngått avtaler med 1.330 bedrifter om strømleveranser med inntil fem års avtaletid, opplyser selskapet i en markedsoppdatering for første kvartal torsdag.

Antallet leveransepunkter i bedriftsmarkedet var 9.422 ved utgangen av kvartalet. Kvartalet før var det 9.110, og for ett år siden var det 8.971.

Antallet leveransepunkter i privatmarkedet var på 28.551. Ved årsskiftet var dette tallet 30.752, mens det etter første kvartal i fjor var på 32.002.

– Det er gledelig å se vekst i antallet strømleveranser og salgstall i bedriftssegmentet, som er vårt hovedfokus, sier daglig leder Sigrun Eggen i en kommentar.

– Forøvrig ser vi et fall i antallet strømleveranser i privatmarkedet, som i stor grad knytter seg til utfasing av kampanjeprodukter på strømprisportaler, tilføyer hun.

Det samlede antallet kunder var 37.973 ved utgangen av første kvartal, ned fra 39.862 kvartalet før og 40.973 for ett år siden.

Ny sjef på vei

I løpet av inneværende kvartal planlegger GNP Energy lansering av kundeapp og fordelsprogram. Strømleverandøren, som ble notert med et brak på Euronext Growth sent i fjor, opplyser at den også har åpnet et avdelingskontor i Oslo og ansatt flere bedriftsrådgivere.

Nylig ble August Baumann ansatt som konsernsjef i GNP Energy. Han begynner i sin nye jobb 1. mai.

GNP Energy ble etablert i 2012. Selskapet har hovedkontor i Sandefjord og virksomhet i Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Fredly-gevinst oppe i 26 mill.

GNP-aksjen handles i 10-tiden torsdag formiddag ned drøyt 5 prosent til cirka 42,50 kroner på Euronext Growth.

Største aksjonær er gründer Glenn Nøstdahl gjennom GN Power Holding, med 69,3 prosent av aksjene. Arne Fredly er nest størst med 10,0 prosent – én million aksjer – gjennom Apollo Asset.

Fredly skaffet seg sine én million aksjer i forbindelse med børsnoteringen, til en kurs på rundt 16 kroner. Fredlys papirgevinst er nå oppe i 26,5 millioner kroner.