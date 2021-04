Fearnley ser 70 prosents oppside børsnykommer

Fearnley Securities rykket tirsdag ut med ny analyse av børsnykommer Kyoto Group.

Industriselskapet skal utvikle og selge løsninger for å fange opp og håndtere den fornybare energien via termiske batterier til industriaktører.

Kyotos spede barndom som børsnotert selskap var alt annet enn blomstrende. Aksjen falt hele 38 prosent fra emisjonskursen på 62,50 kroner pr. aksje i løpet av den første uken på børs.

Siden den gang har imidlertid pilene pekt oppover og aksjen er siden bunnen 29. mars opp 34 prosent til dagens kurs på 52 kroner.

Christopher Kjølner startet som ny konsernsjef i Kyoto Group 15. april. Foto: Kyoto

Stort potensial

Fearnley tar nå opp dekning av selskapet og har ståltro på energiaksjen.

Meglerhuset skriver i analysen at Kyoto er en eksklusiv aktør i energilagring for termiske batterier, og at sektoren har en estimert verdi på 300 milliarder euro – 3.000 milliarder kroner – innen 2030.

«Kyoto er unikt posisjonert, en tidlig aktør og sikter mot første kommersielle installasjon i tredje kvartal 2021», skriver meglerhuset.

Fearnley tror at selskapet vil nå guidingen på EBITDA på 400 millioner kroner innen 2024 og har et kursmål på 90 kroner pr. aksje. Det gir et oppsidepotensial på like over 73 prosent.

Fearnley Securities figurerte som tilrettelegger i tospann med SpareBank 1 Markets før børsnoteringen da Kyoto Group gikk på børs i slutten av mars.