Vellykket offshorestunt for Gravdal

I fjor høst kjøpte Norside Wind det 2014-bygde subseaskipet «Pacific Supporter» fra Swire Pacific Offshore i Singapore med en plan om å benytte det i havvindindustrien.

Det var en fulltreffer for vestlandsrederiet, som eies av Hans Martin Gravdal og hans to sønner.

Etter at «Norside Supporter» kom til Norge ble det bygget om til et walk-to-work fartøy ved Fjellstrand Verft, og skipet er allerede godt i gang på en lang kontrakt med Total i Danmark.

Ombyggingen ble ifølge Gravdal fullført på budsjett og til avtalt tid. Kontrakten startet i mars, har en varighet på tre år pluss to årlige opsjoner og innebærer 6-8 måneders jobb hvert år.

Kjempekupp

Rederiet skal etter det Finansavisen erfarer ha betalt et sted mellom 8 og 9 millioner dollar for det norsk-bygde skipet. Nyprisen var trolig syv-åtte ganger høyere.

Med kontrakt på plass, må kjøpet - selv etter kostnader til ombygging - kunne sies å ha vært et kupp. Mye tyder nå på at prisene for slik tonnasje er på vei oppover.

VesselsValue verdsetter skipet til drøyt 20 millioner dollar.

Fra før eier Norside Wind «Vestland Cygnus», som ble levert fra Fjellstrand i 2015. Det var opprinnelig et supplyskip, men er bygget om til et vindmøllefartøy.

«Vestland Cygnus» fullførte torsdag en kontrakt med Iemants på havvindparken Gemini og skal inn på en ny kontrakt med en ikke-navngitt kunde i slutten av april. Vestland Management står for driften av begge skipene.

Ifølge en presentasjon utarbeidet av Oslo Børs-noterte Integrated Wind Solutions, oppnådde servicefartøyer i havvindindustrien i snitt dagrater på 25.000 euro i fjor, ned 22 prosent fra 2019.