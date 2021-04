Grønn børsrakett kjøper nok et selskap

Alytic, et selskap under Arendals Fossekompani-paraplyen, har kjøpt 97,5 prosent av selskapet Utel Systems. Oppkjøpet er en del av strategien for å transformere datadrevne selskaper med unik domenekompetanse til skalerbare SaaS-selskaper med internasjonalt potensial, ifølge en børsmelding.

Utel Systems er en leverandør av tjenester for overvåking og analyse av telenett, i tillegg til protokollanalyse og simuleringstjenester. Selskapet betjener teleoperatører, fast- og mobilnettoperatører, tjenesteleverandører, grossistleverandører, etterretningstjenester, politiets sikkerhetstjenester, militæret og myndigheter.

«Oppkjøpet passer perfekt med vår vekststrategi. Utel Systems er en ledende leverandør av tjenester for nettverksovervåking og analyse, med sterk domenekompetanse, og en solid plattform for produktutvidelse og internasjonal skalerbarhet», sier Espen Zachariassen, adm. direktør i Alytic, i børsmeldingen.

Alytic startet vekststrategien ved å anskaffe Kontali, en kunnskapsbasert konsulent- og dataleverandør for norsk oppdrettsnæring, i oktober 2020. Målet er å anskaffe tre til fire selskaper per år fremover.

«Vi har identifisert en rekke internasjonale ekspansjonsmuligheter og ser frem til neste fase av Utel Systems-reisen», sier Frode Gorseth, adm. direktør i Utel Systems.

Arendals Fossekompani-aksjen har steget 64,67 prosent i år, til 303 kroner.