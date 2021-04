Horisont Energi og Knutsen Group inngår avtale om CO2-transport for Polaris-prosjektet, ifølge en melding.

Kontrakten omhandler ferdigstilling av design for transport av flytende CO2 under trykk for direkte lossing offshore, en sentral del av Horisont Energis karbonlagringsprosjekt Polaris utenfor kysten av Nord-Norge.

– CO2-lagring i karbonlagringsanlegget utenfor kysten, som vi har kalt «Polaris», er en sentral del av Barents Blue-prosjektet, og jeg er veldig glad for at Knutsen Gruppen bidrar med sin omfattende erfaring sammen med andre tungvektere i energibransjen som støtter prosjektet vårt, sier Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, konsernsjef i Horisont Energi.

Trykktanksystem

Avtalen er basert på Knutsens trykktanksystem, som er utviklet gjennom de siste 20 årene og som også er tilpasset væsketransport slik som flytende CO2 under trykk ved omgivelsestemperaturer.

– Vi mener den skalerbare trykkløsningen for CO2-transport og direkte offshorelossing er den riktige tilnærmingen for fremtidige prosjekter for transport og lagring av CO2, sier Per Lothe, utvikler og prosjektansvarlig for Knutsen PCO2-teknologien i Knutsen Gruppen.

Polaris-prosjektet forventes å ha en samlet karbonlagringskapasitet på over 100 millioner tonn, noe som tilsvarer to ganger Norges årlige klimagassutslipp.

Mulighetsstudien går nå mot slutten, og prosjektet går snart inne i konseptfasen, og det forventest ifølge meldingen en investeringsbeslutning for anlegget mot slutten av 2022.