Vindgigant har signert en baltisk havvindavtale

Det danske vindselskapet Ørsted har signert en intensjonsavtale (MoU) med det baltiske vindselskapet Enefit. Målet med avtalen er å etablere et joint venture for å utvikle mulighetene for havvindprosjekter i baltiske land, ifølge en melding fra Ørsted.

Samarbeidsavtalen inkluderer også en plan om å levere den første havvindparken, Liivi, i Rigabukten i Østersjøen før 2030.

I september 2020 signerte den latviske og estiske regjeringen en intensjonsavtale for en felles havvindpark i Rigabukten, betinget av at det finnes et støttende regulatorisk rammeverk for havvind til stede.

Ørsted har også levert inn en søknad for et havområde i Latvia, ved siden av Liivi-området. Målet er å forfølge en grenseoverskridende hybridløsning, som vil koble en havvindpark til både Latvia og Estland. Det skal muliggjøre bruken av havvindoverføringskabler som en sammenkobling mellom de to landene, ifølge meldingen.