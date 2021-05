Høyere oljepris og lavere skatteinnbetalinger bidrar til rekordhøy kontantstrøm for Kjell Inge Røkkes Aker BP. Da selskapet la frem sine kvartalstall onsdag morgen, viste fasiten en kontantstrøm på hele 900 millioner dollar, et betydelig hopp fra både foregående kvartal og samme kvartal i fjor.

– Jeg kan ikke huske at vi har hatt bedre kontantstrøm i et enkeltstående kvartal noensinne, sier Hersvik under et pressetreff onsdag morgen.

Aker BP kunne også vise til rekordsterke resultater. Både driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) og resultat før skatt økte betydelig fra i fjor.

– Vi demonstrerer igjen at vi evner å gjennomføre det vi planlegger. Selskapet har stor økonomisk handlefrihet og mange, gode investeringsmuligheter. Vi er derfor unikt posisjonert til å levere på vår ambisiøse plan for lønnsom vekst, sier administrerende direktør Karl Johnny Hersvik.

Storstilte planer

Totalt planlegger Aker BP å investere rundt 135 milliarder kroner i feltutviklingsprosjekter på norsk sokkel frem til 2028.

– I tillegg til å tilføre mer enn 500 millioner lønnsomme fat til Aker BPs ressursbase, vil prosjektene gi høy aktivitet og et stort antall arbeidsplasser for en rekke leverandører over store deler av landet, sier Hersvik.