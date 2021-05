Hexagon Agility, et datterselskap av Hexagon Composites, signerte i juni 2020 en hovedavtale med en global logistikkunde. Avtalen innebærer levering av drivstoffsystemer for komprimert naturgass (CNG) og fornybar naturgass (RNG) for mellomstore og tunge lastebiler.

Tirsdag melder Hexagon Agility i en børsmelding at det har mottatt den femte ordren fra avtalen i 2021, til en verdi på 12,5 millioner dollar, tilsvarende 103 millioner kroner.

Til sammen har de fem avtalene i år en samlet verdi på 44 millioner dollar, rundt 364 millioner kroner. Leveransen av tirsdagens ordre er planlagt å starte i løpet av andre kvartal 2021.

«Det er veldig sterk etterspørsel etter RNG- og CNG-løsninger fra våre store globale flåtekunder», sier Seung Baik, direktør i Hexagon Agility, i meldingen.

Hexagon Composites-aksjen er ned 9,91 prosent i år til 49,28 kroner.