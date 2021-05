-

Den norske staten, representert ved Nærings- og Fiskeridepartementet, har engasjert Nordea og Pareto Securities for et mulig salg av opptil 33,1 millioner aksjer i Aker Carbon Capture. I en separat melding kommer det frem at Staten også ønsker å selge sine 33,1 millioner aksjer i Aker Offshore Wind.

Salget vil skje gjennom en akselerert bokbyggingsprosess.

Oppdaterte aksjonærlister viser at Nærings- og Fiskeridepartementet er oppført med 33,1 millioner aksjer i begge de to Røkke-selskapene.

Aksjeposten i Aker Carbon Capture tilsvarer rundt 5,85 prosent av selskapets utestående aksjer mens aksjeposten i Aker Offshore Wind tilsvarer rundt 4,88 prosent av de utestående aksjene.

Basert på siste omsetningskurs verdsettes aksjeposten i førstnevnte til 606 millioner kroner mens aksjeposten i sistnevnte verdsettes til 229 millioner kroner.

Staten kunne fått betydelig mer for aksjene om salget hadde skjedd for noen måneder siden. Rekordnoteringen for Aker Carbon Capture er på 23,63 kroner mens rekordnoteringen for Aker Offshore Wind er på 12,95 kroner. Onsdag sluttet aksjene på henholdsvis 18,31 kroner og 6,92 kroner.