Oljekjempen Equinor nyter godt av forhøyede oljepriser. Det vises klart i selskapets førstekvartalstall som ble publisert torsdag morgen. Selskapet kunne vise til sterke resultater og meget god kontantstrøm.

Selskapet fikk fikk et justert driftsresultat på 5,47 milliarder dollar i første kvartal mot 2,05 milliarder dollar i samme periode i fjor. Det var på forhånd ventet et justert resultat før skatt på 5,28 milliarder dollar, ifølge Equinors egne konsensusestimater.

Analytiker Anders Holte i Kepler Cheuvreux sier Equinor leverer «klokkerent».

– Du kommer aldri til å se sånne tall fra Equinor igjen på kontantstrømmen. Jeg var på et tidspunkt 30 prosent over konsensus. Disse tallene er nesten 30 prosent over det igjen. Det er vanvittig høyt, sier han.

Øker utbyttet

Equinor hadde en kontantstrøm fra drift før skatt på 6,62 milliarder dollar i første kvartal, sammenlignet med 4,5 milliarder dollar i samme periode i fjor.

Penger i kassen betyr at Equinor kan betale ned betydelig med gjeld. Selskapets gjeldsgrad var 24,6 prosent ved utgangen av første kvartal, sammenlignet med 31,7 prosent ved utgangen av fjerde kvartal i fjor. Equinor vil også betale ut et utbytte på 0,15 dollar pr. aksje for kvartalet, mot 0,12 dollar pr. aksje i foregående kvartal.

– Solid forbedringsarbeid og kapitaldisiplin gjør at vi leverte sterk verdiskaping fra økte olje- og gasspriser og vårt beste kvartalsresultat siden 2014. Organisasjonen responderte kraftfullt og har levert solid drift under pandemien. Det posisjonerer oss godt for sikker drift, verdiskapning og sterk kontantstrøm i 2021 og fremover, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor.