Grønt Spetalen-selskap går inn i hydrogenallianse

Energiselskapet Horisont Energi har gått inn i hydrogenalliansen European Clean Hydrogen Alliance (ECH2A). Alliansen ble dannet som en del av EUs nye industrielle strategi for Europa i juli 2020, i sammenheng med hydrogenstrategien for et klimanøytralt Europa, ifølge en børsmelding.

Alliansen tar sikte på en ambisiøs utrulling av hydrogenteknologier innen 2030, som samler fornybar og lav-karbon hydrogenproduksjon, etterspørsel i industri, mobilitet og andre sektorer, samt hydrogenoverføring og distribusjon.

Selv om alliansen ikke har egen finansiering gir den medlemmene muligheten til større synlighet mellom private og offentlige investorer, bedret mulighet til å finne samarbeidspartnere og diskutere et felles rammeverk for betingelser.

I slutten av april kunngjorde også Enova at Horisont Energi var en av fem kandidat-hydrogenprosjekter i Norge for mulig deltakelse i viktige prosjekter av felles europeisk interesse (IPCEI) om hydrogen.

Øystein Stray Spetalen er stor på eiersiden i Horisont Energi. Saga Pure, hvor Spetalen er en dominerende aksjonær, er tredje største Horisont-aksjonær med en eierandel på 11,62 prosent.